「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、4月16日（木）から、サンリオの人気キャラクター“ポムポムプリン”とのコラボアイテムを、全国の店舗およびECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。【写真】ポムポムプリンとお友だちが集う愛らしいトートバッグも！コラボアイテム一覧■“チームプリン”の世界観を表現今回発売されるのは、30周年を迎えたポムポムプリンを主役とし、マフィン、スコーン、ベーグル、パウダー、