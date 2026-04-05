６日から始まる春の全国交通安全運動を前に、群馬県安中市の高校生らが自転車の安全利用を呼びかけました。 この安全啓発活動は６日から始まる春の全国交通安全運動に合わせて安中警察署が実施したもので、安中総合学園高校の生徒２人を含む約３０人が参加しました。今月１日から交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が適用されていることを受け、制度の理解と意識の向上につなげようと自転車の利用頻度が高い高校生が参加して行