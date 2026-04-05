群馬県甘楽町の春の風物詩「城下町小幡さくら祭り」が行われ、訪れた人が戦国武将の華やかな歴史絵巻と桜の競演を楽しみました。 この祭りは、桜咲く城下町小幡を舞台に、約２５０人による武者行列や火縄銃の実演が行われる、甘楽町の春を彩る恒例行事です。織田信長の次男信雄が１５２年にわたり小幡藩を統治していたことにちなみ毎年、桜の咲くこの時期に行われています。 会場には様々な露店が軒を連ね、訪れた人は、桜と戦国