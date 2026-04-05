富岡警察署 群馬県富岡市の住宅で４日、７１歳の女性が意識不明の状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は同居する５２歳の男を逮捕し、事件のいきさつを調べています。 傷害の疑いで逮捕されたのは、富岡市星田の無職・佐藤賢也容疑者（５２）です。警察によりますと、佐藤容疑者は３日午後９時ごろ、自宅で、同居する介護士の橋本美也子さん（７１）に暴行を加えけがを負わせた疑いが持たれています。 ４