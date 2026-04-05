［J１百年構想リーグEAST第９節］柏 ３−０ 横浜FM／４月５日／三協フロンテア柏スタジアム柏レイソルのチーム力が、着実に高まっている。横浜F・マリノスとのゲームはそう感じる一戦だった。柏は昨季、リーグ戦の最終節まで鹿島アントラーズと優勝争いを演じた。惜しくも２位で終わったが、今季の百年構想リーグも優勝候補のひとつとして注目されていた。しかし、蓋を開けてみれば開幕３連敗。４節のFC東京戦で今季初勝利を