劇的な勝ち越し弾だ。３−２で接戦を制した。川崎フロンターレは４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第９節で、浦和レッズとホームで対戦した。開始３分に先制点を献上。９分に相手のオウンゴールで同点に追いつき、前半を１−１で終える。後半は56分に失点も、78分にラザル・ロマニッチのヘッド弾で試合を振り出しに戻す。タイスコアで時計の針は90分を回り、PK戦かと思われたアディショナルタイム４分、河