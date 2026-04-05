ヒコロヒーが２日、ＡＢＥＭＡ「さよならプロポーズｖｉａオーストラリア」に出演した。ヒコロヒーは「過去にパートナーの信頼を失った経験」の話題で「ワシなんて信頼失いまくりでしたけどね…」と切り出した。つづけて「こういう人間なんて取り戻せないんですよ。信頼って。やっぱり。その当時、彼氏に『雀荘禁止行かないでくれ。雀荘禁止だ』って言われて。まあ２０歳ぐらいのときにね。でもウソついて行っていたんで