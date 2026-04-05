ボートレース平和島の「にっぽん未来プロジェクト競走in平和島」は5日に予選3日目が行われた。清埜翔子が7Rでインからコンマ10のトップスタートを決めてシリーズ初白星。得点率は10位まで浮上した。「調整が合っていなかったけど逃げられたので良かった。スタート特訓では（2号艇の）福田（翔吾）選手の方が行き足は良さそうだったけど追いつく感じがあったので足は問題ない。ただ、ターン回りでロスしている。（4日目は）外