俳優の戸塚純貴（33）が5日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。俳優以外のやりたかった仕事を明かした。バイプレーヤーとしてドラマや映画に引っ張りだこの戸塚。俳優の満島真之介が「もともとは俳優をやろうとしてたの？」と聞くと、「してませんでした」と否定した。「自動車好きだったので、自動車関係の仕事に就きたいなって。整備の方ですね」と明かした。