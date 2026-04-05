GENERATIONSの片寄涼太（３１）が５日、阪神競馬場で行われたＧ１・大阪杯の表彰式でプレゼンターを務めた。妻で俳優の土屋太鳳（３１）は２０１７年から２０２１年までＪＲＡの年間プロモーションキャラクターを務めており、１７年の大阪杯でプレゼンターを務めた経歴がある。くしくも夫婦で同じＧ１のプレゼンターを務める形となった。大阪出身の片寄だが、阪神競馬場に足を運んだのは今回が初めてだという。「こうやって