◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第９節川崎３―２浦和（５日・Ｕ等々力）浦和は敵地で川崎と対戦し、２―３で逆転負け。４連敗を喫した。直近では東京Ｖ、柏（ＰＫ負け）、町田に３連敗中でこの試合を迎えた。先発メンバーに名を連ねていたＤＦ宮本にアクシデントがあったとみられ、ＤＦ根本が先発した。前半１５分にはＤＦダニーロ・ボザが負傷交代となり、試合序盤から柴戸―根本のＣＢコンビでプレーした。試合は前半