岩手競馬の２０２６年度シーズンが４月５日、水沢競馬場で開幕した。今年度の岩手競馬キャッチコピーは「それは、人と馬のドラマ。」。開幕セレモニーでは、岩手県競馬組合管理者の達増拓也知事が「ファンの皆さまに人と馬のドラマを楽しんで頂けるよう、すべての岩手県競馬関係者がレースにかける誇りや思いを胸に、魅力ある競馬を作っていく」と高らかに宣言した。また、騎手部会を代表して山本政聡騎手が「馬の力を信じ、馬に