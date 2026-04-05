◆スケートボード日本オープン（５日、宇都宮市東部総合公園）男子ストリート決勝が行われ、２４年パリ五輪４位の白井空良（ムラサキスポーツ）が１８９・８７点で優勝した。一発技「ベストトリック」の最終滑走で「世界大会でやる人はあまりいない」と話す高難度の「キャバレリアル・キックフリップ・バックフリップ・ビッグスピンアウト」を華麗に決め、今大会最高の９６・１０点をマーク。逆転優勝を収め「挑戦の場所だった