秋田朝日放送 秋田市にある県青少年交流センターユースパルの利用が ３０日から再開されることになり９日から予約の受け付けが始まります。 秋田市寺内にある施設、県青少年交流センター・ユースパルは、 利用者の減少などによる指定管理者の資金繰りの悪化を受け、 去年１２月末をもって休館していました。 ユースパルは今月から県直営の施設となり、 宿泊をのぞく研修室や会議室など