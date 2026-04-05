秋田朝日放送 秋田市で腕相撲の大会が開かれ、力自慢の参加者たちが熱戦を繰り広げました。 アームレスリング大会「ガッチリリーグ」は県アームレスリング連盟が 腕相撲を誰でも気軽に楽しんでほしいと年に２回開いています。 大会は初心者から全国大会の出場者まで６クラスに分かれ、 高校生から７０歳までの３６人がリーグ戦で競いました。 注目は柔道・全日本選手権大会の無差別級で出場経