富山市ではきょう、チンドンチームが街を練り歩き、満開のサクラのもとでは大勢の人が集い、春がきらめく一日となりました。富山の春の風物詩、全日本チンドンコンクールはきょう、最終日を迎え、大パレードが行われました。商店街では、全日本チンドンコンクールで優勝した大阪のチームを先頭に、およそ200人が街を練り歩き、親子連れらが演技を楽しみました。きょうの県内は、雲が広がりましたが