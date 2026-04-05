◇明治安田J1百年構想リーグEAST第9節第2日柏3−0横浜（2026年4月5日三協フロンテア柏スタジアム）柏がそつのない試合運びで快勝、今季初の連勝で6位に浮上した。前半12分に横浜が退場者を出し、この場面で得たFKが相手のハンドを誘い、PK。これをMF小見洋太（23）が決めて先制。後半も汰木康也（30）のゴールなどで2点を加えた。小見は「攻撃の選手なので、PKでもひとつ決められたのはよかった。きっかけにしたい」と振