任期満了に伴う黒部市長選挙がきょう告示され、現職1人、新人1人の合わせて2人が立候補し、7日間の選挙戦に入りました。黒部市長選挙には届け出順に、いずれも無所属で現職の武隈義一候補（58）と新人の上坂展弘候補（64）の2人が立候補しました。現職市長と前の副市長の一騎打ちとなり、自民分裂の選挙となりました。無所属・現武隈義一候補（58）「市民のために行政をやっていく。それが市長の仕事でもありますし、市役所の皆