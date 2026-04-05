オープンカーに乗り込み、沿道の人たちに手を振る峯岸みなみさん＝5日午後、愛知県岡崎市愛知県警岡崎署は5日、新生活を送る市民に特殊詐欺の被害防止などを呼びかけようと、アイドルグループ「AKB48」元メンバーでタレントの峯岸みなみさん（33）に一日署長を委嘱した。制服姿で登場した峯岸さんは、警察官をかたる詐欺の被害者は30代が多いとの署員の解説に驚いた様子。「私も30代。正直ひっかかる気がしない」としつつ「油