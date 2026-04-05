◇スケートボード日本オープン最終日（2026年4月5日宇都宮市東部総合公園）6月から始まる28年ロサンゼルス五輪予選に出場する代表選手選考を兼ねて最終日に決勝が行われ、ストリートの男子は五輪2大会代表の白井空良（そら、24＝ムラサキスポーツ）が189・87点で初優勝を飾った。一発技のベストトリックで新技「キャバレリアル・キックフリップ・バックフリップ・ビッグスピンアウト」を決め、「世界大会であまりやる人