国民民主党は5日、東京都内で党大会を開き、選挙に勝つための「地力」をつける活動の徹底、強化を盛り込んだ今年度の活動方針などを採択しました。2月の衆院選では、公示前からほぼ横ばいの28議席の獲得にとどまった国民民主党。玉木代表は、今後の党勢拡大にむけ、来年春の統一地方選での議席増を「必達目標」だと強調しました。国民民主党・玉木代表「まず最優先の目標として、来年の統一地方選挙までに現在約340名の自治体議員