4月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーが、チーム練習後に会見へ臨んだ。 NBAキャリア17年目の今シーズン。カリーは平均27.2得点3.5リバウンド4.8アシスト1.1スティールに3ポイントシュート成功率39.1パーセント（平均4.5本成功）を残し、6年連続通算12度目のオールスターへ選出。 ところが