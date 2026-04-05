きょう（5日）岡山県倉敷市福田町の用水路に軽乗用車が転落する事故がありました。 【地図をみる】「用水路に車が落ちている」と110番通報倉敷市福田町古新田【岡山】 警察によりますと、午後6時前、倉敷市福田町古新田の「用水路に車が落ちている」と付近の住民から110番通報がありました。ドライバーは消防により救助されました。消防によりますと、車を運転していたのは60代の女性とみられ、病院へ搬送時、意識はあっ