【J1百年構想リーグ EAST第9節】(U等々力)川崎F 3-2(前半1-1)浦和<得点者>[川]オウンゴール(9分)、ラザル・ロマニッチ(77分)、河原創(90分+4)[浦]根本健太(2分)、金子拓郎(56分)<警告>[川]脇坂泰斗(43分)、エリソン(45分+4)[浦]柴戸海(86分)観衆:21,735人主審:福島孝一郎├試合前に両チームでアクシデント交代も…二度追いついた川崎Fは終了間際に河原が逆転弾! 浦和は4連敗├また追いつかれた浦和…ゲームマネジメン