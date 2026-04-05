[4.5 J1百年構想EAST第9節 川崎F 3-2 浦和 U等々力]J1百年構想リーグEASTは5日に第9節を行った。川崎フロンターレと浦和レッズの対戦は、川崎Fが3-2で勝利した。試合前から両チームにハプニング。川崎Fはベンチ入りしていたFW小林悠に代わり、MF由井航太がメンバー入りした。浦和はスタメン入りしていたDF宮本優太が欠場。DF根本健太が急きょ先発入りした。しかし、緊急出動の根本が結果を残す。前半3分、中盤左サイドからMFマ