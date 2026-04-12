【J1百年構想リーグ EAST第9節】(味スタ)FC東京 0-0(PK2-4)町田<警告>[町]岡村大八(40分)観衆:28,760人主審:笠原寛貴├谷晃生がまたもPK戦で躍動!! 町田、“中3日再戦”でFC東京にリベンジ├また止めた町田GK谷晃生、PK戦阻止率は驚異の8/17…勝負師・黒田監督も称える“立ち姿”「どこに蹴っても止めそうだなという雰囲気」├今季PK戦で驚異の阻止率8/17…町田GK谷晃生を強くしたU-17W杯のPK敗戦「あの悔しさはずっと覚えて