[4.5 J1百年構想リーグ第9節 FC東京 0-0(PK2-4) 町田 味スタ]J1百年構想リーグは5日、EAST第9節を各地で行い、FC東京とFC町田ゼルビアが対戦した。4日前と同じカードの再戦は0-0のドローに終わり、規定によりPK戦を実施。GK谷晃生が2本を止めた町田が勝利し、見事なリベンジを果たした。谷は3月28日の第5節延期分・川崎F戦(△1-1、PK3-1)でも3本を止めており、またもPK戦で大仕事を成し遂げた。町田のACLE日程の影響により、今