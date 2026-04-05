中国・Dongguan Hidizs Technology（Hidizs）が3月20日に一般販売を開始した、携帯オーディオプレーヤー（携帯オーディオ）「AP80 PRO MAX」が面白い。クラウドファンディングでいち早く入手し、しばらく使ってきたので、そのレビューをしてみたい。2025年10月、米・クラウドファンディングサイト、KickstarterでプロジェクトをスタートしたAP80 PRO MAXは、目標額5万香港ドル（約100万円）を開始3分で達成。わずか20日間と短い