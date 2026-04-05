◇プロ野球パ・リーグ 西武1-1楽天(5日、ベルーナドーム)西武の外崎修汰選手が、プロ野球史上327人目の通算1000安打を達成しました。0-1の2回、1アウトから第一打席を迎えた外崎選手。楽天先発のドラフト1位ルーキー・藤原聡大投手に10球を粘ると、フルカウントからの11球目、外角のスライダーをうまく捉えた打球はライン際に飛ぶ2塁打。見事、通算1000安打を達成し、記録達成プレートを受け取りました。外崎投手は試合後「率直に