「巨人３−２ＤｅＮＡ」（５日、東京ドーム）ＤｅＮＡは１点リードの七回、１死一、三塁とされたところで、ここまで無失点の好投を続けてきた先発の石田裕太郎投手に代えて、２番手・伊勢大夢投手にスイッチ。しかし、代打・大城に痛恨の３ランを被弾し、逆転負けを喫した。これで開幕から３カード連続負け越しとなった。相川亮二監督は試合後、同場面での継投について「球数であったり、まだまだ行けた可能性はあるかもしれ