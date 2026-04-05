◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第14節神戸40―19BR東京（2026年4月5日東京・秩父宮ラグビー場）6トライを奪って2位に浮上した試合をデイブ・レニー・ヘッドコーチ（HC）は「勝ち点5が取れてハッピー」と振り返った。元ニュージーランド代表LOブロディ・レタリック（34）と日本代表SO李承信（25）を先発から外した。レタリックは後半10分から、李は後半30分からの出場で、プレーオフを見据えた起用だった。次週のバ