アーチェリーの愛知・名古屋アジア大会代表に決まった選手ら。前列右から園田稚、朝久野奈波、大田楓子、佐藤真理子。後列右から舟橋悠矢、青島鉄也、中西絢哉、河本尚己＝5日、東京都江東区アーチェリーの愛知・名古屋アジア大会代表選考会は5日、東京夢の島公園アーチェリー場で行われ、2024年パリ五輪に出場した中西絢哉（シーアール物流）らリカーブ男女の代表が決まった。前日の舟橋悠矢（日本特殊陶業）と園田稚（デンソー