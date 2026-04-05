お笑いタレント紺野ぶるま（39）が、4日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、結婚、出産後に変わった芸風について語った。パパ芸人とクズ芸人のはざまでキャラが迷走気味という「ザ・マミィ」酒井貴士に、紺野は「凄い分かるというか」と同情。「私もずっと下ネタをやっていたので、自分も子供が生まれて、でも絶対、下ネタを貫くぞって決めていたんですけど…」。MCの明石家さんまから