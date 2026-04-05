タレントの熊田曜子（43）が5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。【写真】ランウェイでコートを大胆に脱ぎ去った村雨芙美＆熊田曜子＆柚乃りか『関コレ』恒例となっている熊田を中心にした同パフォーマンス。今回は、村雨芙美（25）、柚乃りか（27）とのトリオで登場。ティアラを被ったコート姿でランウェイを進み、ランウェイで大胆に脱ぎ去ると、ピンクの鮮や