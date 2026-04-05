男子ストリートで優勝した白井空良＝宇都宮市東部総合公園スケートボードの日本オープンは5日、宇都宮市東部総合公園で各種目の決勝が行われ、ストリートの男子は白井空良（ムラサキスポーツ）が189.87点で優勝した。八島璃央が2位となり、五輪2大会連続金メダルの堀米雄斗（三井住友DSアセットマネジメント）は5位に終わった。女子はパリ五輪銀メダルの赤間凛音が152.33点で優勝した。準決勝をトップで通過した同五輪覇者の吉