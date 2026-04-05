女優の寺島しのぶ（53）が5日、自身のインスタグラムを更新し、長男で歌舞伎俳優の尾上眞秀（13）との映画観賞を報告した。「本日は朝から眞秀の2人でフランス映画を見ました」と着物姿での車内の自撮りショットを投稿。「コメントがなかなかよかったし、自分の言いたいことを短くまとめられるようになったなぁと新しい一面を見たのでした」と映画の感想を巡って愛息の成長を感じたことを明かした。眞秀は今月、東京・歌舞伎