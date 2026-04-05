フジテレビ系月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（13日スタート、月曜9時）制作発表会見が5日、都内の同局で行われ、宇宙飛行士、野口聡一さんがサプライズでゲスト登壇した。主演北村匠海（28）演じる水産高校の新米教師が、高校生たちとサバ缶で宇宙食開発に挑む人情学園ドラマ。北村と、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の宇宙食開発担当者を演じる神木隆之介（32）が見どころを語る中、2020年にISS（国際宇宙ステーション）で実際に