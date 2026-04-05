4月3日、歌手の森高千里が、音楽番組『ミュージックステーション DREAM LIVE』（テレビ朝日系）に出演した。トレードマークのミニスート姿でパフォーマンスを披露したが、“声” に困惑する視聴者もいたようで──。テレビ朝日は3月27日に複合型のエンターテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」を開業した。それを記念し、同施設とも中継をつなぎながら、3時間半にわたって放送された。「森高さんは番組出演回数80回を超えます