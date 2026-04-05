７人組アイドルグループ「ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹ」が５日、千葉県・幕張メッセでデビュー２周年を記念した「ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹ２ｎｄＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＬＩＶＥ『ＳＷＥＥＴＳＴＥＰ』」を開催した。４、５日の２日間で約１万人を動員。グループ最大規模のライブでは、人気曲「ぐっじょぶ！」や、３月にリリースした３ｒｄシングルＣＤ「ＳＷＥＥＴＳＴＥＰ」などで会場を盛り上げた。メンバーの音井