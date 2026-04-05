元プロ野球選手で野球解説者の山本昌氏が3月30日、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司(※) プロ野球 やまやま話『2026セ・リーグ順位予想』」に出演。中日の予想順位を2位から3位に下げた理由を明かした。※崎はたつさき山本昌氏○予想順位を一つ下げた理由この動画では、山崎武司氏とともにセ・リーグの順位を予想する企画を実施。昨年12月時点では中日を2位と予想してい