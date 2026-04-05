ソフトバンクは５日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に４―３で競り勝った。死球を受けて途中交代した柳田悠岐外野手（３７）は試合後に無事を強調した。５回、相手先発・小島の直球が右手首付近に直撃。柳田はその場にうずくまり苦悶の表情を浮かべた。いったんは治療を受けてプレーを続行したが、直後の守備から途中交代していた。試合後は右手にテーピングを巻いた状態で現れた柳田。状態については「大丈夫です。去年の自打