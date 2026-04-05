°C-ute元メンバーで歌手、女優の鈴木愛理が4日までにInstagramを更新。オフショットを多数公開すると、ファンから「可愛すぎ」「美しい」といった声が集まった。【別カット】鈴木愛理、チャーミングなキス顔ショット（ほか4枚）鈴木が「4月になったね」と投稿したのはカレンダーお渡し会のオフショット。写真には、タイトなワンピース姿で上目遣いにカメラを見る様子やキス顔、チェック柄のワンピースの全身ショットが収めら