モデルで女優のKoki,が4日までにInstagramを更新。姉のCocomiが撮影した自身のソロショットを公開した。【別カット】Koki，カメラ目線の凛々しい表情も（ほか3枚）Koki,が「ここさんカメラマン」と投稿したのはCocomiが撮影したオフショット。写真には桜の花の下で佇むKoki,の涼やかな横顔やカメラ目線の凛々しい表情が収められている。「桜綺麗だったね！」と綴られた彼女の投稿には3.9万を超える「いいね！」が集まってい