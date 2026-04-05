◆パ・リーグ西武１―１楽天＝延長１２回＝（５日・ベルーナドーム）楽天はドラフト１位ルーキー右腕・藤原聡大＝花園大＝が５回を投げ、４安打１失点と好投。２度目の先発でプロ初勝利はお預けとなったが、今後へ期待の高まる９４球になった。最速１５５キロの直球と切れのあるフォークを武器に、レオ軍団へ向かっていった。１点リードの３回先頭では桑原に左越え同点ソロを被弾。しかし４四死球と走者を出しても、粘りの投