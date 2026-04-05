◆第２５回ル・プランタン賞（４月５日、佐賀競馬場・ダート１８００メートル）「グランダム・ジャパン３歳シリーズ」第２戦の重賞競走が１０頭立て（佐賀８、南関東１、高知１）で争われ、吉原寛人騎手騎乗で単勝１・２倍の圧倒的１番人気に推されたサキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）が勝利し、重賞６勝目を飾った。好スタートもすぐ抑え、道中は後方６〜７番手を追走。３、４コーナー中間から