◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）巨人がＤｅＮＡに逆転勝ち。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、今季初登板で７回１失点の好投を見せた井上温大投手（２４）の成長を高く評価し、「救世主になってほしい」と願った。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊井上は投げているボールが大きく変わったわけではない。でも、メンタルが強くなったという印象を受けた。肘を痛める前は、いいコースを突こうとしてカウ