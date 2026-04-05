大人世代のボブは、無難な印象に落ち着きがち。程よくレイヤーをきかせたウルフボブにチェンジすることで、一気にこなれた印象になれそうです。トップに自然なボリューム感が出て、毛先が軽やかに動くウルフボブなら、無難ボブから今っぽくアップデートできるはず。それでは、40・50代が真似しやすい「大人のウルフボブ」を早速チェックしていきましょう。 若々しい印象に導くウルフボブ レイヤー