子どもたちの遊び場として知られる名古屋市の「とだがわこどもランド」のネーミングライツを食品メーカーが取得し、記念式典が行われました。 【写真を見る】新愛称は「meito こどもランド・とだがわ」名古屋市内の大型児童センターで初のネーミングライツ取得 新たな愛称は「meito こどもランド・とだがわ」で、名古屋市に本社を置く食品メーカー「meito」がネーミングライ