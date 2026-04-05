◆パ・リーグ西武１―１楽天＝延長１２回＝（５日・ベルーナドーム）楽天からすれば、勝ちに等しい引き分けだったに違いない。西武・平良の前に打線は１２三振を喫して８回を２安打１失点に封じられ、投手陣は延長１０回以降、３イニング連続で得点圏に走者を背負った。だが負けなかった。三木肇監督も開口一番、ナインの奮闘をねぎらった。「そりゃ勝ちたかったけども、みんなでよく粘って守って、頑張ったんじゃないかなと