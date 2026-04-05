パルマの日本代表GK鈴木彩艶が躍動イタリア1部パルマの日本代表GK鈴木彩艶が完全復活を印象付けるパフォーマンスだ。現地時間4月4日に行われたセリエA第31節のラツィオ戦（1-1）に先発出場し、安定感あるキャッチングを連発した。昨年に左手の骨折で長期離脱となった鈴木は3月13日のトリノ戦で実戦復帰を果たし、3月の日本代表の英国遠征にも参加。スコットランド戦、イングランド戦の2試合に先発出場し、どちらも相手を無失点